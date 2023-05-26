Стало известно, где сейчас младший сын Орбакайте: мама постаралась

Многие знаменитости в 2022 году поспешили уехать из России. В числе первых сбежали Алла Пугачева с пятым мужем, а осенью из страны поспешил сделать ноги ее старший внук Никита Пресняков. О младшем внуке артистки Дени Байсарове по сей день не было слышно ничего – он как сквозь землю провалился. Однако, теперь его местонахождение известно.

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Как сообщает сайт kp.ru, младший сын Кристины Орбакайте Дени находится за океаном. Судя по всему, он тоже уехал к ней в США, правда, в отличие от старшего брата Никиты, он в соцсетях не щеголяет своей американской жизнью. Пресняков же старается демонстрировать беззаботный и счастливый вайб, недавно отметил день рождения на крыше особняка с видом на голливудские холмы.

Таким образом, вся семья Аллы Пугачевой в настоящий момент перебралась за границу. Сама примадонна, напомним, живет в Израиле.