Уехавшие в США сын Орбакайте с женой и актер Бурковский появились на дне рождения Прусикина*

За последние два года многе артисты уехали из России. Так вышло, что в США теперь живет старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Он поселился в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Однако музыкант поддерживает общение с русскоязычными друзьями.

Так накануне состоялся день рождения основателя рэйв-группы Little Big Ильи Прусикина*. Он захотел собрать гостей в загородном доме. Туда приехал Никита с женой, а также актер Андрей Бурковский, который тоже живет в Америке.

В соцсети невестка Орбакайте выложила кадры с праздника. Она с подругами отдыхала у бассейна. А вот Никита оторвался с ребятами. Он сыграл на гитаре в приставку. А когда уже стемнело, все собрались во дворе. Для именинника был приготовлен торт со свечками. Под праздничную песню Илья* задул огоньки и стал принимать поздравления. Бурковский в шляпе отметился рядом с именинником.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что Пресняков в США занимается съемкой клипов. Недавно он также дал там первый концерт в клубе.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.