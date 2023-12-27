Уехавший в США старший внук Пугачевой рассказал, что написал музыку к новому фильму «Триггер»

Никита Пресняков больше года живет в США вместе с женой Аленой Красновой. На днях он сообщил, что еще зарабатывает в России. В соцсети сын Кристины Орбакайте рассказал про новый фильм «Триггер», к которому он имеет отношение.
Артист пояснил, что написал музыку для этой картины с Максимом Матвеевым в главной роли. Фильм «Триггер» вышел на экраны 21 декабря.
«Вышел фильм «Триггер», где всю музыку, со словами и та, что без, написал я совместно с Арсафесом, который ранее был гитаристом в моей группе. Так что бегом смотреть фильм, он очень кайфовый и круто снят, — заявил Никита.
Он получил гонорар за свою работу, но сумму оставил в тайне.
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Напомним, что ранее внук Аллы Пугачевой выступал с группой Multiverse, а также играл в театре. После переезда в Лос-Анджелес он стал снимать клипы для местных звезд. Но, по всей видимости, это приносит не очень много денег. В декабре музыкант прилетал в Казахстан сниматься в кино.