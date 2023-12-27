Уехавший в США старший внук Пугачевой рассказал, что написал музыку к новому фильму «Триггер»

Никита Пресняков больше года живет в США вместе с женой Аленой Красновой. На днях он сообщил, что еще зарабатывает в России. В соцсети сын Кристины Орбакайте рассказал про новый фильм «Триггер», к которому он имеет отношение.

Артист пояснил, что написал музыку для этой картины с Максимом Матвеевым в главной роли. Фильм «Триггер» вышел на экраны 21 декабря.