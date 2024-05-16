Ольга Бузова — о своей личной жизни: «Я не одна»

Ольга Бузова решила отпраздновать важную дату. 20 лет назад она впервые появилась на телеведуние. За минувшие годы ей удалось стать одной из самых известных персон в стране. При этом ее прославило шоу «Дом-2», где участники строили любовь.

А Ольга в свои 38 лет так и не обрела счастье в личной жизни. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым и тяжелое расставание с Давидом Манукяном. Артистка рассказывала, что два года не была с мужчиной. Но она не теряет надежду, что сыграет свадьбу и станет мамой.

На празднике Ольга заговорила о личной жизни. Она намекнула, что закрутила новый роман.

«Лучше быть одной, чем вместе с кем попало. Но я не одна», – заявила телеведущая, пишет KP.RU.

Примечательно, что в этот вечер ее пришли поздравить Дмитрий Дибров, Андрей Малахов, Алена Водонаева, Виктория Боня, Анна Седокова и другие известные персоны. За время вечеринки Бузова сменила несколько нарядов.

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