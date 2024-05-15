Бузова отреагировала на слова Гагариной, что ей надо перестать петь: «Никогда этот герой мне не был интересен»

Полина Гагарина на днях дала интервью. Она обсудила не только свою жизнь, но и работу других артистов. Ее спросили про творчество Ольги Бузовой, которая сама говорит, что у нее нет выдающегося вокала, но есть любовь публики. Полина предложила ей перестать петь и заняться стендапом.

15 мая Бузова отмечает 20-летие работы на телевидении. Она не только выпустила новую песню, но и дала интервью. Телеведущая дала понять, что мнение Гагариной ее не интересует.

«Дело в том, что она не попала в хит-парад моих мыслей — никогда мне этот герой не был интересен, я за ней не слежу. В стендапе я уже давно, как и на сцене, как и в театре, как и во МХАТе. Каждый мой выход — это часть стендапа. Поверьте, рассмешить людей порой намного сложнее, чем заставить их плакать. Могу ответить только песней: "Успокойтесь, люди, пусть вас не штормит, то ли еще будет, что там впереди"», — цитирует Ольгу 78.ru.

Напомним, что певица не раз снималась в кино, сняла один из самых дорогих клипов с «самым красивым преступником» Джереми Миксом, а также участвует в фотосессиях для глянца. Бузова признавалась, что сталкивалась с хейтом еще со времен «Дома-2», но это не помешало ей стать знаменитостью.

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