Бузова показала, как выглядела 20 лет назад, когда только пришла на «Дом-2»: «Я подвергалась ненависти и хейту»

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. 15 мая для нее особенный день. Именно в этот день 20 лет назад она появилась на телевидении. Будущая артистка пришла на шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитостью.

Потом она стала ведущей проекта, заняв место Ксении Собчак, а еще позже ей удалось стать певицей. В честь юбилея работы на телевидении Бузова выпустила новую песню «Гамбит». Также она разместила кадры с канала ТНТ, на которых она запечатлена в тот момент, когда пришла на шоу в 18 лет.

Тогда она была очень загорелой, так как модно было принимать ультрафиолетовые ванные в солярии. Также у Ольги был пергидрольный блонд. Она делала броский макияж, носила джинсы с низкой посадкой и разные розовые наряды.