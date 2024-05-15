Бузова показала, как выглядела 20 лет назад, когда только пришла на «Дом-2»: «Я подвергалась ненависти и хейту»

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. 15 мая для нее особенный день. Именно в этот день 20 лет назад она появилась на телевидении. Будущая артистка пришла на шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитостью.
Потом она стала ведущей проекта, заняв место Ксении Собчак, а еще позже ей удалось стать певицей. В честь юбилея работы на телевидении Бузова выпустила новую песню «Гамбит». Также она разместила кадры с канала ТНТ, на которых она запечатлена в тот момент, когда пришла на шоу в 18 лет.
Тогда она была очень загорелой, так как модно было принимать ультрафиолетовые ванные в солярии. Также у Ольги был пергидрольный блонд. Она делала броский макияж, носила джинсы с низкой посадкой и разные розовые наряды.
«За эти два десятилетия было столько всего в моей жизни, вы все видели это, но всегда я была честна и открыто говорила со своей аудиторией, со своей страной. Я делилась своими ценностями и они откликались в сердцах десятков миллионов людей! Вы все видели как все эти годы я подвергалась ненависти и хейту. Как меня осуждали и лгали обо мне мои же коллеги. Но я смогла выстоять. Я смогла пройти путь от простой девочки без связей, продюсеров и покровителей до самой популярной девушки страны. От той, которая подтверждалась жуткому буллингу в школе, до той, которая собирает залы своих людей, в сердцах которых нет ненависти, злобы и осуждения», — написала звезда.
Ольга Бузова была яркой участницей «Дома-2». Фото: соцсети Ольги Бузовой
Канал ТНТ опубликовал видео с кастинга на шоу, где у Ольги еще более короткая стрижка. Тогда она была студенткой и училась на втором курсе. В 2021 году артистка перестала быть ведущей «Дома-2». Это решение она приняла в последний момент, за что ее часто упрекает Ксения Бородина.
За минувшие годы многие участники шоу, которые были там с Бузовой, стали известными. Это и Алена Водонаева, и Виктория Боня. Однако менно Ольга стала самой яркой персоной с телестройки.
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