Ольга Бузова в платье и на каблуках станцевала на столе во время гала-ужина

Для гостей Билан решил исполнить свои хиты. Когда он был на сцене, Бузова решила пуститься в пляс. Она вошла в такой кураж, что забралась на стол. Артитка стала танцевать и подпевать коллеге. Другие гости снимали ее на видео.

Некоторые поклонники посчитали, что ставить ноги на стол ей не нужно было, так как это неприлично. Другие решили, что так Оля хотела перетянуть на себя внимание.

Напомним, что 15 мая звезда отметит свое 20-летие на телевидении. Она выпустила трек «Гамбит» по такому случаю.