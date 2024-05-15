Ольга Бузова в платье и на каблуках станцевала на столе во время гала-ужина

Ольга Бузова после отпуска вернулась в Москву. Она успела посетить премию «Жара», где выступила, получила награду и даже показала, как качает пресс. А 14 мая телеведущая отправилась на гала-ужин, который организовала Яна Рудковская.
Мероприятие было устроено в честь коллаборации Димы Билана с парфюмерным брендом. Для такого случая Ольга облачилась в черное платье с цветочным принтом и туфли на каблуке. Она дополнила образ колье из жемчуга и ярким макияжем.
Для гостей Билан решил исполнить свои хиты. Когда он был на сцене, Бузова решила пуститься в пляс. Она вошла в такой кураж, что забралась на стол. Артитка стала танцевать и подпевать коллеге. Другие гости снимали ее на видео.
Некоторые поклонники посчитали, что ставить ноги на стол ей не нужно было, так как это неприлично. Другие решили, что так Оля хотела перетянуть на себя внимание.
Напомним, что 15 мая звезда отметит свое 20-летие на телевидении. Она выпустила трек «Гамбит» по такому случаю.
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