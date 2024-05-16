Дима Билан заявил, что не смотрел «Евровидение» в этом году

Недавно в Мальме состоялся конкурс «Евровидение». Было много провокационных номеров. Так, к примеру, эпатировал публику молодой певец Nemo из Швейцарии, который и одержал победу.

А вот Россия не участвует больше в этом конкурсе. Единственным, кто побеждал на «Евровидении» от России был Дима Билан с песней Believe. В беседе с Teleprogramma.pro он признался, что до сих пор поклонницы его узнают. А вот конкурс в этом году артист даже не стал смотреть.

«Я его не смотрел. Был занят по уважительной причине. Но слышал, что там прямо вертеп!» – заявил он.

Также Билан добавил, что его хит «Невозможное возможно» стал мантрой, которую стоит повторять каждый день. Добавим, что Яна Рудковская смотрела «Евровидение». Она призналась, что впервые не угадала, кто станет победителем. Продюсер была уверена, что первое место займет группа от Хорватии Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim, но они заняли только второе место.

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