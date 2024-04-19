В Челябинске Билан рассказал, как живет на гастролях

Дима Билан рассказал, как живет на гастролях. В Челябинске ему были предоставлены роскошные апартаменты в пятизвездочном отеле. Стоимость проживания в таком номере составляет 50 тысяч рублей в сутки.

Артисту очень понравился город и его просторный трехкомнатный номер площадью 150 квадратных метров.

В своих социальных сетях певец опубликовал ролик. На видео можно рассмотреть стол с тарелкой фруктов и пирожным, названным в честь его песни «Молния». Рядом в воздухе висели разноцветные шарики.

В одной из комнат сотрудники отеля поставили массажное кресло, а в другой были компьютер и беговая дорожка.

«Кресло есть массажное, вот я в него и залягу. Очень хорошо после долгой дороги», — благодарил певец.

Ранее Дима Билан признался, что на концерте в Челябинске поклонники завалили его букетами. Музыкант даже пошутил о том, что челябинцы сами выращивают цветы. Артист рассказал, что его удивило разнообразие. В опубликованном ролике Билан поблагодарил горожан за цветы, которые назвал эквивалентом любви.

По материалам: passion.ru.