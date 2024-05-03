Дима Билан пришел на «Новую Фабрику звезд» на ТНТ

В ближайшее воскресенье, 5 мая, на телеканале ТНТ состоится новый отчетный концерт участников проекта «Новая Фабрика звезд»..

На этот раз «фабриканты» готовят особый подарок для одного из самых популярных российских исполнителей – Димы Билана. Участники исполнят его самые известные композиции в рамках трибьюта. Кроме того, сам Дмитрий Билан присоединится к членам жюри и займет почетное место среди них.

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Концерт обещает быть насыщенным и интересным. Помимо песен Димы Билана, в исполнении участников «Новой Фабрики звезд», зрители услышат и увидят выступления звездных гостей. Среди них Ани Лорак, Natan, Akmal', Александр Ревва и SEVILLE.

На проекте «Новая Фабрика звезд» были объявлены номинанты на предстоящее выбывание. Ими стали Семен Полищук, Мария Гордеева и Полина Быковская. Каждый из них исполнит авторскую песню, но только одному из них удастся продолжить участие в проекте.