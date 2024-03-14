Критик Соседов назвал Билана и Гагарину лучшими исполнителями в России

Сергей Соседов назвал имена лучших исполнителей на российской сцене. Это только два звездных имени – Дима Билан и Полина Гагарина. Все остальные молодые селебрити не дотягивают до этого высокого звания, по словам критика, потому что все якобы на одно лицо.

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Рассуждать на эту тему Сергей Соседов стал после заявления Люси Чеботиной о том, что своей главной конкуренткой в мире шоу-бизнеса считает Ольгу Бузову. Эти артистки тоже не дотягивают до лучших.

«Люся Чеботина и Бузова, которых вы упомянули, лучшими исполнительницами точно назвать нельзя. Я бы мог выделить Полину Гагарину и Диму Билана», - вынес News.ru свой вердикт эксперт.

Среди старшего поколения Соседов отметил Ларису Долину и Григория Лепса. Именно эти исполнители заслуживают звания лучших на нынешней сцене.