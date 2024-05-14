Каневский оценил, как Бузова на каблуках качала пресс на премии «Жара»: «Главная ошибка — делает это на холодную»

Ольга Бузова 13 мая посетила премию «Жара» в Москве. Она долго готовилась к этому событию. Телеведущая сначала появилась в белом пышном платье словно невеста. А потом выступила на сцене уже в другом образе.
За наградой артистка пришла в черном силуэтном платье. Весь вечер она купалась в овациях. Звезда так воодушевилась, что решила показать свои упражнения на пресс. Она также стояла в планке на сцене, а ведущие церемонии не переставали поражаться.
Для Teleprogramma.pro технику певицы оценил телеведущий, журналист и фитнес-эксперт
«Пожалуй, главной ошибкой является то, что, во-первых, Ольга делает это на холодную. То есть не после разминки, которую нужно делать обязательно перед любой тренировкой.
Во-вторых, в несоответствующей экипировке. Это разные варианты планок, которые в целом-то она выполняет неплохо. Но вот с точки зрения визуализации, скорее всего это сделано было для хайпа, а не для того, чтобы научить своих фанатов, как тренироваться.
Что касается самой планки, вот движение, которое она делает вторым с поворотом корпуса, является достаточно травмоопасным для людей с проблемами со стороны позвоночника. Не всем его можно делать.
Классическая планка в конце демонстрации у Ольги получилась очень даже неплохо, несмотря на то, что она стоит на каблуках. По ее примеру другим делать можно, но не всем и не в такой экипировке», — высказался эксперт.
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