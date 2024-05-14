Каневский оценил, как Бузова на каблуках качала пресс на премии «Жара»: «Главная ошибка — делает это на холодную»

Ольга Бузова 13 мая посетила премию «Жара» в Москве. Она долго готовилась к этому событию. Телеведущая сначала появилась в белом пышном платье словно невеста. А потом выступила на сцене уже в другом образе.

За наградой артистка пришла в черном силуэтном платье. Весь вечер она купалась в овациях. Звезда так воодушевилась, что решила показать свои упражнения на пресс. Она также стояла в планке на сцене, а ведущие церемонии не переставали поражаться.

Для Teleprogramma.pro технику певицы оценил телеведущий, журналист и фитнес-эксперт Эдуард Каневский. Он указал на ее ошибки.