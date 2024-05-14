Харламов рассказал об отношениях Бузовой и Батрутдинова: «Что-то у них было»

Ольга Бузова в свои 38 лет одинока. Она так и не встретила новую любовь после расставания с Давидом Манукяном. А недавно Ляйсан Утяшева заявила, что для телеведущей идеальной парой мог стать Тимур Батрутдинов. В ответ артистка призналась, что у них была обоюдная симпатия, но в итоге они стали только друзьями. Ольга заверила, что дальше их отношения не продвинулись.

А теперь Гарик Харламов в шоу «Вопрос ребром» затронул эту тему, так как много лет дружит с Тимуром. Он признался, что не раз расспрашивал коллегу о его романе с Бузовой.

«Классный вопрос. Сколько раз я не задавал его ему лично, я не услышал ни разу ни одного внятного ответа. Но что-то у них было. Я имею в виду, какую-то взаимную симпатию у Батрухи с Бузовой. Мы еще долго стебали его всем коллективом на эту тему. Но вроде это время закончилось очень быстро. Сейчас она ведет шоу с Михаилом Галустяном в Китае, а что делает Батруха между «Камеди клабами» я не знаю, может в новогодних фирмах снимается. Я знаю точно, что у Бузовой было с Тарасовым», — пояснил Харламов в YouTube-канале Gazgolder.

Напомним, что Бузова один раз состояла в браке. Именно после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она стала певицей.

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