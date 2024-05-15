Воробей о том, что Петросян в 78 лет снова стал отцом: «Гастрольный график в свое время лишил его такой радости»

Елена Воробей много лет знает Евгения Петросяна. Раньше они регулярно выступали на одной сцене. В последнее время у юмориста проиходит много событий в жизни. Он тайно стал отцом в третий раз. Татьяна Брухунова подарила ему дочку Матильду. Также они растят сына Вагана.

Многие удивляются тому, что в 78 лет он решился стать папой. Однако Воробей отметила, что это выбор каждого человека. По ее мнению, Петросян восполняет то, что у него не было раньше.

«Я понимаю, что плотный гастрольный график начинающего артиста Петросяна в свое время лишил его такой радости, как отцовство. Гастрольная жизнь сродни кочевой. А в те далекие 60-е никаких мобильных, никаких соцсетей и в помине не было! Предположу, что семья Евгения Вагановича ждала своего кормильца дома, а дочь росла с папой вприглядку, то есть на фотографии. А сейчас выпала счастливая возможность насладиться и семейными хлопотами, и заботой о малышах, и время от времени радовать своих поклонников появлением на сцене или на экране!» — пояснила артистка «СтарХиту».

Напомним, что от первой жены балерины Беллы Кригер у юмориста есть дочка Викторина. Она давно живет в Нью-Йорке. Дочка подарила Петросяну внуков Андрея и Марка. А в 2020 году на свет появился его правнук.

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