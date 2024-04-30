Татьяна Брухунова в жакете с баской и в юбке макси позировала с Евгением Петросяном: семейный выход — фото

Татьяна Брухунова поделилась редким фото с 78-летним Евгением Петросяном. Похоже, что у супругов был совместный культурный выход в свет. Поклонники тут же задались вопросом, с кем Татьяна Брухунова оставила маленькую дочку Матильду. Возможно, ей помогает нянечка. У пары также есть сынишка Ваган. Мальчик внешне очень похож на Евгения Петросяна, на отца похожа и маленькая Матильда.

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На редком семейном фото Татьяна Брухунова позировала в ультрамодном аутфите, отдав предпочтение строгому классическому жакету с баской и фактурной юбке, которая струилась и придавала образу весенней легкости и утонченности. Дополнили образ жены юмориста балетки с пряжкой. А Евгений Петросян отдал предпочтение костюму, подобрав к нему галстук и портфель. Рядом с молодой женой юморист светился улыбкой. Видно, что у супругов все замечательно.