Брухунова поделилась снимком с дочкой Петросяна во время поездки в Санкт-Петербург

Татьяна Брухунова не так давно перестала скрывать, что снова стала мамой. Теперь она с мужем Евгением Петросяном растит не только сына Вагана, но и дочку, которая получила имя Матильда. Примечательно, что пока пара редко показывает маленькую наследницу.

Жена юмориста также столкнулась с критикой, так как многие не поверили, что она сама выносила малышку. Поклонников насторожило, что они не видели ее беременной. Однако Татьяна заверила, что просто не выставляет жизнь напоказ.

А недавно она побывала в Санкт-Петербурге. В соцсети супруга Петросяна выложила кадры из путешествия. На одном из фото она запечатлелась с дочкой, которую кружила на руках. Матильда была в боди и с повязкой на голове.