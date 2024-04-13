Татьяна Брухунова впервые показала лицо дочки от Евгения Петросяна: «Полгода моей безусловной любви!»

Татьяна Брухунова отмечает важную дату. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Жена Евгения Петросяна выложила фото с дочкой Матильдой, которой исполнилось шесть месяцев.

Евгений Петросян в свои 78 лет не перестает удивлять публику не только своим юмором. Недавно он с женой Татьяной Брухуновой сообщил, что у них родился еще один ребенок. Они уже растят сына Вагана, которому 13 марта исполнилось 4 года. 

Теперь супруги всем представили дочку, которую назвали Матильдой. Сначала пара скрывала дату рождения. Но 13 апреля Брухунова выложила новое фото с крохой, которая была в алой чалме. Она показала лицо малышки, у которой оказались пухлые щеки и большие карие глаза. 

«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!» — написала жена артиста. 

Татьяна Брухунова показала дочку. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Это значит, что дочка Петросяна родилась 13 октября. Поклонники удивились, что эта цифра снова стала знаковой в звездной семье. Многие отметили, что девочка похожа на маму. 

Напомним, что у юмориста есть также дочка Виктория от первого брака с балериной Белла Кригер, которая погибла в аварии. 

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