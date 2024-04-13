Татьяна Брухунова впервые показала лицо дочки от Евгения Петросяна: «Полгода моей безусловной любви!»

Евгений Петросян в свои 78 лет не перестает удивлять публику не только своим юмором. Недавно он с женой Татьяной Брухуновой сообщил, что у них родился еще один ребенок. Они уже растят сына Вагана, которому 13 марта исполнилось 4 года.

Теперь супруги всем представили дочку, которую назвали Матильдой. Сначала пара скрывала дату рождения. Но 13 апреля Брухунова выложила новое фото с крохой, которая была в алой чалме. Она показала лицо малышки, у которой оказались пухлые щеки и большие карие глаза.