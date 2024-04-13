Татьяна Брухунова впервые показала лицо дочки от Евгения Петросяна: «Полгода моей безусловной любви!»

Евгений Петросян в свои 78 лет не перестает удивлять публику не только своим юмором. Недавно он с женой Татьяной Брухуновой сообщил, что у них родился еще один ребенок. Они уже растят сына Вагана, которому 13 марта исполнилось 4 года.
Теперь супруги всем представили дочку, которую назвали Матильдой. Сначала пара скрывала дату рождения. Но 13 апреля Брухунова выложила новое фото с крохой, которая была в алой чалме. Она показала лицо малышки, у которой оказались пухлые щеки и большие карие глаза.
«Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда!» — написала жена артиста.
Татьяна Брухунова показала дочку. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
Это значит, что дочка Петросяна родилась 13 октября. Поклонники удивились, что эта цифра снова стала знаковой в звездной семье. Многие отметили, что девочка похожа на маму.
Напомним, что у юмориста есть также дочка Виктория от первого брака с балериной Белла Кригер, которая погибла в аварии.