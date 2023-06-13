«У меня мощное обновление»: Надежда Сысоева впервые показала, как выглядит после операции

Надежда Сысоева много лет работает на телевидении. Она выступала в шоу Comedy Woman, а теперь актрису можно увидеть в проекте «Концерты» на ТНТ. На этот раз она попала в больницу и пережила операцию.
«На УЗИ у меня обнаружили новообразование в груди», – признавалась артистка.
Ранее она также жаловалась, что тает на глазах и много плачет. 12 июня звезда вышла на связь и показала первые фото из больницы.
На кадрах Сысоева была в палате в халатике и компрессионных чулках. На ее лице читались переживания и усталость. Однако врачи окружили ее заботой и вниманием.
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«Сегодня я выписываюсь из клиники. У меня мощное обновление и следующий этап восстановления! Я здорова и счастлива! Спасибо за ваши звонки, слова поддержки, цветы, записки, вкусняшки! За каждое теплое сообщение, это сейчас так ценно! За нежные руки моего доктора и заботу персонала клиники (такое милое видео где мне плетут косы)! Друзья. Я чувствую вашу поддержку и это придает мне сил», – написала актриса.
Надя Сысоева. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники переживают за Надю. Новые кадры некоторых поразили. Актриса им показалась еще более хрупкой. Однако ее поддержали теплыми словами.