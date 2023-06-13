«У меня мощное обновление»: Надежда Сысоева впервые показала, как выглядит после операции

Надежда Сысоева много лет работает на телевидении. Она выступала в шоу Comedy Woman, а теперь актрису можно увидеть в проекте «Концерты» на ТНТ. На этот раз она попала в больницу и пережила операцию.

«На УЗИ у меня обнаружили новообразование в груди», – признавалась артистка.

Ранее она также жаловалась, что тает на глазах и много плачет. 12 июня звезда вышла на связь и показала первые фото из больницы.