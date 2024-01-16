Надежда Сысоева из Comedy Woman встречается с бывшим возлюбленным Вали Карнавал

Надежда Сысоева после расставания с Ильей Бачуриным, которому в этом году исполнится 54 года, не говорила о личной жизни. Она занималась своим здоровьем. Актриса признавалась, что у нее проблемы с весом, который она не может набрать.

Но теперь выяснилось, что бывшая избранница Comedy Woman закрутила роман с Сашей Стоуном. Блогер и спортсмен в 2023 году собирался жениться на Вале Карнавал, но они расстались и отменили торжестве. Теперь он отдыхает в Таиланде с Надеждой, которая на 15 лет его старше.