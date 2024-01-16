Надежда Сысоева из Comedy Woman встречается с бывшим возлюбленным Вали Карнавал

Надежда Сысоева после расставания с Ильей Бачуриным, которому в этом году исполнится 54 года, не говорила о личной жизни. Она занималась своим здоровьем. Актриса признавалась, что у нее проблемы с весом, который она не может набрать.
Но теперь выяснилось, что бывшая избранница Comedy Woman закрутила роман с Сашей Стоуном. Блогер и спортсмен в 2023 году собирался жениться на Вале Карнавал, но они расстались и отменили торжестве. Теперь он отдыхает в Таиланде с Надеждой, которая на 15 лет его старше.
Пока публично пара не объявляла об отношениях. Но поклонники заметили, что Сысоева публикует фото из тех же мест, что и Стоун. Они проводят время на вилле с бассейном на курорте. На фото интерьеры полностью совпадают.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также ранее актриса красовалась в квартире, где все обставлено точно так же, как дома у блогера. Фанаты уверены, что они живут вместе. Более того, влюбленные успели познакомить своих собак. По всей видимости, они наслаждаются романтическим периодом в отношениях.
Надежда Сысоева и Саша Стоун отдыхают в Таиланде. Фото: соцсети Нади Сысоевой и Саши Стоуна