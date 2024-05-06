Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали свою дочку Софию в день ее девятилетия

Павел Воля часто рассказывает в своих монологах про семью. Он не скрывает, что в его жизни многое поменялось после появления детей. Вместе с Ляйсан Утяшевой юморист растит сына Роберта и дочку Софию. Так вышло, что дни рождения у них в мае. Накануне пара поздравила свою младшую наследницу. В соцсети они выложили фото с именинницей, которую запечатлели за столом в наряде с меховым воротником. Она готовилась задуть свечку на торте.

Воля написал для нее стихотворение:

«Ровно год до юбилеяМоя милая СофияГоворю это и млею,Только мы с тобой другие.Моя дочь, я старше стал,Но все так же весел,Не сбежал и не усталЯ от наших песен.И от танцев ни с чего —Просто веселимся,Я прошу лишь одного,Чтобы миг продлился»

Также он заявил, что дочка выросла, делает успехи в учебе и спорте. Телеведущий признался, что гордится Софией. Также не стала молчать Утяшева.

«Я — самая счастливая мама, потому что у меня есть ты. Ты — моя лучшая подруга, ты — самая лучшая девочка», — написала она.

Поклонникам редко удается увидеть дочку супругов. А лицо ее они показывают крайне редко. На этот раз многие решили, что она растет копией отца.