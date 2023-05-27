Ольга Павловец: «Скептически смотрю на психологов, дающих советы по воспитанию детей»

Уже стартовавший на НТВ комедийный детектив «Борщи» рассказывает о троице полицейских, в жизни которых стопка уголовных дел органично сочетается со стопкой беленькой, а глагол «вмазать» связан не только с рукоприкладством. Вот в этой честной компании и работает следователь Екатерина Иволгина в исполнении Ольги Павловец.
«Люблю работать с мужчинами»
- Ольга, в «Борщах» вы далеко не в первый раз играете следователя. Что, на ваш взгляд, самое важное, когда играешь представителя именно этой профессии?
В сериале «Борщи» актрисе досталась роль следователя. Фото: НТВ
- Профессия героя, безусловно, имеет немаловажное значение. Но на первом месте в любом художественном произведении - человек. Да, это не первая моя работа в качестве следователя, но все женщины из этих проектов совершенно разные: «Борщи», «Тайны следствия», «Тайна Лилит».
Многое зависит и от сценария, и от взаимодействия с партнерами на площадке. Погоны, внешний вид, уголовные дела - это скорее атрибутика. Важнее наполнение персонажа. Хотя, конечно, если играешь начальника Следственного комитета, то нужно показать человека с быстрым умом, реакцией, умеющего мгновенно ориентироваться в ситуации, анализировать и владеть дедукцией.
- Зрители зачастую отождествляют актера с его образами. Часто ли встречаются люди, которые путают вас с вашими героинями и просят разобраться с тем или иным правонарушением?
- Такого не было, но иногда с коллегами шутим на эту тему. Да и за собой замечала, как у меня вдруг запускаются процессы, связанные с распутыванием той или иной ситуации. Мне нравится разбираться в психологии людей, мотивации поступков и так далее. Но если возникают вопросы по закону или праву, конечно, всегда обращаюсь к профессионалам.
- А форма следователя придает уверенности в себе, солидности?
- Смотря какая. Бывает очень неудобная. Кители вот не люблю - совершенно некомфортно носить! Жесткая каркасная посадка в области шеи, воротники - это все сковывает. Хотя говорят, что форма мне идет. Есть даже у мужчин некие эротические стереотипы в отношении женщин в форме (смеется) - полицейской или медицинской.
Ольга Павловец. Фото: Persona Starfac
- Любой детектив - это практически всегда мужской актерский ансамбль. Сниматься в мужском коллективе приятно или сложно? Есть ли место сексизму в русском кино и сериалах?
- Очень люблю работать с мужчинами - пусть прозвучит не в обиду женщинам-актрисам. Почему-то мне больше нравится в кадре взаимодействовать именно с актерами. Возможно, потому, что для меня так рождается более разнообразная палитра чувств, эмоций, взаимоотношений, поворотов... Что касается сексизма, в настоящее время и у нас, и за рубежом образ женщины зачастую рисуют сильной и самостоятельной. Без каких-либо ущемлений в правах.
- Вы упоминали о медицинской форме: в производстве находится аж одиннадцатый сезон «Склифосовского», в котором вы уже много лет играете. Нет ли моральной усталости от проекта?
За отношениями персонажей Ольги и Дмитрия Миллера в «Склифосовском» зрители следят уже много лет. Фото: кадр из фильма
- У меня нет. Потому что у меня и моего партнера Дмитрия Миллера был внушительный перерыв в съемках в этом сериале. Последний раз мы фигурировали в четвертом сезоне, затем наша пара по сюжету уезжала далеко и надолго (смеется). И только к десятому сезону нас вернули - поняли, что без четы Пастуховых не обойтись.
Потом была четырехсерийная лента «Море. Солнце. Склиф», и теперь вот одиннадцатый сезон. Так что усталости нет, есть профессиональный интерес. Это целый симбиоз чувств: с одной стороны, ждешь нового и неизведанного, с другой, возвращаешься в проект, у истоков которого стоял.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Стараюсь избегать конфликтов»
- Вы как-то признались, что любите гулять в одиночестве. Почему? Не следствие ли это публичной профессии?
- В этой профессии я с юных лет, так что сейчас уже сложно отделять и определить, что именно и как на меня повлияло. Но гулять одной люблю, да. Потому что, как мне кажется, так я психологически отдыхаю и лучше восстанавливаюсь. Может, и правда это усталость от общения. На съемочной площадке ты постоянно на виду, общаешься, находишься под взглядами.
Хорошо, если люди приятны и симпатичны, но бывают разные ситуации - когда и конфликты случаются (не со мной, а вообще), и так далее. Даже когда неприятные истории случаются рядом, много трачу энергии на это, поэтому стараюсь их избегать. И вообще, наверно, склонна к интровертности. Не социофоб, нет, но прекрасно себя чувствую в одиночестве - это никак не угнетает. Мне интересно с собой (улыбается).
- Часто ли вы размышляли о том, насколько довольны карьерой? Вот, к примеру, говорили, что могли сняться в «Ворониных». Наверняка были и другие пробы. Есть ли неслучившиеся проекты или роли, о которых вы жалеете?
- Мне кажется, что человек по своей сути - особенно тот, кто активно реализовывается в профессии, - склонен к достижению новых целей и задач. За каждым этапом идет следующий. Это нормальный процесс. И я скажу так: очень благодарна тому, что есть у меня. Грех жаловаться. Конечно, есть периоды, когда размышляю - как бы это сложилось, если б повернулось иначе...
Но я не зацикливаюсь на этом. Не сожалею ни о чем. Мне хочется верить, что человеку судьба предоставляет наилучшее развитие ситуации для него самого. Иногда это бывают вовсе не счастливые моменты или события - значит, так надо. Что нас не убивает, делает сильнее. Проходя трудности, мы становимся мудрее и сильнее. Я благодарна жизни за то, что мне дано.
Музыка - отличный способ переключиться после съемок. Фото: соцсети
- Не было мыслей, что если бы профессия была более «спокойной» и стандартной, и жизнь была бы куда размеренней и счастливей? Больше оставалось бы времени на близких...
- Нет, я так не считаю. Мне нравится балансирование и сочетание активности и разъездов. Нравится, что есть много трудной работы и периоды, когда можно отдохнуть, так называемый простой. Эти периоды я воспринимаю как данность, а не как горе. Именно в это время и провожу время с детьми.
«Макар по-настоящему любит младшего брата»
- Кстати, какими растут ваши сыновья?
- Макар (13 лет) и Андрей (6 лет) растут любимейшими - и иначе быть не может. Хочу надеяться, что хорошими людьми. Главное, чтоб были здоровы.
- Поощряете ли вы их желания и капризы или воспитываете мужчин в аскезе?
- Конечно, поощряю. Я же мама! Не знаю, что такое «воспитывать в аскезе» и что такое вообще школа воспитания. Нет у меня таких учебников. Есть пример родителей, моего счастливого детства и выводы, которые я сделала. Главное - любить детей. А любовь многогранна: это и строгость, и стремление предостеречь от плохого через запреты, и баловство. Как без этого? В воспитании детей иду вслед за своим сердцем. Как бы пафосно это ни звучало.
В первую очередь во мне говорит не тяга к педагогике, а любовь. Иногда, наверно, веду себя не очень верно с точки зрения академического воспитания, но на то она и жизнь. Со скепсисом смотрю на бесчисленное количество психологов, со всех углов читающих нотации, - как правильно говорить с детьми, как вести себя с ними, как реагировать на их просьбы.
Такое ощущение, что существует задача взрастить коллективное чувство вины у всех родителей. Потому что стоит послушать таких психологов, и до конца жизни будешь чувствовать себя ущербным недородителем (смеется).
- Макар помогает с Андреем? Осознает ответственность старшего брата?
С любимыми сыновьями Макаром (справа) и Андреем. Фото: соцсети
- Макар в силу возраста и периодически возникающих желаний помогает. Угнетать его просьбами и приказами помогать с братом никогда не стану. У нас в жизни все происходит, как в джазе: то гладко, то скачкообразно, то тише, то громче. Как у всех, словом. Меня радует, что у Макара есть подлинная любовь к брату. Да, ссорятся, могут возмущаться. Но за всем этим стоит истинное родство и братство.
- Простите за вопрос - возможно, ответ на него станет терапией и поможет другим мамам. В 2009 году вы пережили страшную трагедию (четырехлетний сын актрисы от коллеги Ивана Шибанова Прохор погиб, неудачно упав и ударившись головой. - Ред.). Как вообще можно найти силы в себе жить дальше после подобного? Можете ли вы дать совет людям, столкнувшимся с семейным горем?
- Я не психотерапевт и не психолог. Тем более не могу дать универсального рецепта для всех. Каждый человек проходит свой путь по-разному. Единственное, что могу сказать: если человеку дается что-то подобное, значит, в нем есть силы научиться жить с этим. И даже если кажется, будто их нет, они непременно возникнут. Просто надо верить в это и не отчаиваться.
Когда человек переживает горе, трагедию, важно понимать грань - все, это случилось, это никуда не денется, это часть жизни навсегда и с этим можно жить. Вот что важнее всего осознавать. Жизнь - не камень, это вода. Она течет и трансформируется. Даже собственное восприятие болевых моментов тоже меняется.
- Все мы одной ногой на пороге лета - как вы намерены провести эти теплые три месяца?
- У меня лето - это работа. Практически все три месяца расписаны. Очень надеюсь, что в перерывах между съемками частично удастся быть с семьей - детьми и родителями.
«Борщи» с понедельника по пятницу в 20.00