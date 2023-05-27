Ольга Павловец: «Скептически смотрю на психологов, дающих советы по воспитанию детей»

- У меня нет. Потому что у меня и моего партнера Дмитрия Миллера был внушительный перерыв в съемках в этом сериале. Последний раз мы фигурировали в четвертом сезоне, затем наша пара по сюжету уезжала далеко и надолго (смеется). И только к десятому сезону нас вернули - поняли, что без четы Пастуховых не обойтись.

Потом была четырехсерийная лента «Море. Солнце. Склиф», и теперь вот одиннадцатый сезон. Так что усталости нет, есть профессиональный интерес. Это целый симбиоз чувств: с одной стороны, ждешь нового и неизведанного, с другой, возвращаешься в проект, у истоков которого стоял.

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«Стараюсь избегать конфликтов»

- Вы как-то признались, что любите гулять в одиночестве. Почему? Не следствие ли это публичной профессии?

- В этой профессии я с юных лет, так что сейчас уже сложно отделять и определить, что именно и как на меня повлияло. Но гулять одной люблю, да. Потому что, как мне кажется, так я психологически отдыхаю и лучше восстанавливаюсь. Может, и правда это усталость от общения. На съемочной площадке ты постоянно на виду, общаешься, находишься под взглядами.

Хорошо, если люди приятны и симпатичны, но бывают разные ситуации - когда и конфликты случаются (не со мной, а вообще), и так далее. Даже когда неприятные истории случаются рядом, много трачу энергии на это, поэтому стараюсь их избегать. И вообще, наверно, склонна к интровертности. Не социофоб, нет, но прекрасно себя чувствую в одиночестве - это никак не угнетает. Мне интересно с собой (улыбается).

- Часто ли вы размышляли о том, насколько довольны карьерой? Вот, к примеру, говорили, что могли сняться в «Ворониных». Наверняка были и другие пробы. Есть ли неслучившиеся проекты или роли, о которых вы жалеете?

- Мне кажется, что человек по своей сути - особенно тот, кто активно реализовывается в профессии, - склонен к достижению новых целей и задач. За каждым этапом идет следующий. Это нормальный процесс. И я скажу так: очень благодарна тому, что есть у меня. Грех жаловаться. Конечно, есть периоды, когда размышляю - как бы это сложилось, если б повернулось иначе...

Но я не зацикливаюсь на этом. Не сожалею ни о чем. Мне хочется верить, что человеку судьба предоставляет наилучшее развитие ситуации для него самого. Иногда это бывают вовсе не счастливые моменты или события - значит, так надо. Что нас не убивает, делает сильнее. Проходя трудности, мы становимся мудрее и сильнее. Я благодарна жизни за то, что мне дано.