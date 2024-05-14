Иван Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы

Иван Ургант оотправился на родину жены. Фото: Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант устроил танцы в грузинском дворике и снял это на видео.

Иван Ургант в последние два года не ведет передачи. Он предпочел уйти в тень. Лишь иногда артист снимается в кино и ведет частные мероприятия. Примечательно, что он должен был выступить концерте памяти Булата Окуджавы. 

Актер должен был спеть «Нам нужна одна победа», которую его бабушка Нина Ургант пела в фильме «Белорусский вокзал». Вдова Окуджавы Ольга была расстроена, когда Иван в последний момент не стал выступать. Она принесла извинения зрителям. После этого скандала телеведущий уехал из России. 

На этот раз он отправился в Грузию. Там артист снял видео в одном из уютных дворов. Он был в джинсах, белой футболке и ветровке. Иван даже отрастил усы. Он устроил ритмичные танцы в лучах солнца. 

Ургант проводит время на исторической родине своей жены Натальи Кикнадзе. У нее есть дети от первого брака с Теймуразом Куталия. После развода дочка Эрика осталась жить с мамой, а вот сын Нико — с папой. Теперь ее наследница уже живет в США. А вот от Урганта она родила дочек Нину и Валерию.

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