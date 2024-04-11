Александр Сокуров сделал заявление о фильме с Иваном Ургантом: «Название украдено»

На днях состоялась премьера фильма «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова. В этой картине снялся Иван Ургант, что стало для его поклонников большой радостью. Он впервые за долгое время появился на экране. Примечательно, что Александр Сокуров обвинил режиссера в плагиате.

При этом он сам является продюсером фильма. Сокуров считает, что название было украдено у писателя Юрия Казакова, у которого есть рассказа с таким же названием. Он признался, что сам давал совет Солодникову, прочитать это произведение. При этом Александр подчеркнул, что фильм не был экранизацией книги.

«Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация», — заявил Сокуров, пишет News.ru.

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При этом он заверил, что у режиссера есть дар. Ему ранее удалось посмотреть его работы. Однако новый фильм Александр еще не успел оценить.

Напомним, что Солодников ранее вел авторское шоу на YouTube-канале, которое называлось «Ещенепознер». Он общался с разными селебрити и брал у них интервью. Также ему доводилось вести передачу «Орел и решка. Семья», за которую он получил премию «Тэфи».