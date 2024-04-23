Продюсер Рудченко об альтер эго Ивана Урганта: «Может попытаться зайти второй раз в ту же дверь»

Шоумен, актер и телеведущий Иван Ургант, пропавший из телеэфиров два года назад, на днях дал концерт на закрытом мероприятии в Москве. На фоне паузы в карьере он исполнил песни «Усы и гитары», «Ягода малина» и «Ночной каприз», выступив не под своим именем, а как Grisha Urgant. Публика встретила артиста бурными овациями.

Под ником Grisha Urgant шоумен начал выступать с 2011 года, но в 2015-м этот музыкальный проект забросил. И только в 2023-м он записал несколько новых синглов, а в нынешнем году вновь стал давать концерты.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Teleprogramma.pro оценил перспективы Ивана Урганта вернуться в шоу-бизнес под «старым-новым» брендом.

«Это его альтер эго работало больше для самоутешения. Как профессионал, он был именно ведущим. У него были корпоративы, телевизионные проекты. Поэтому Гриша ушел на второй план. Когда возникло негодование вокруг Ивана Урганта как ведущего, он сделал разумный ход, взял паузу и ушел в тень. Сейчас, я думаю, это стратегический ход его войти на телевидение, но через музыканта, через Гришу. Но все знают про его увлечение музыкой. Он может на этом запросе зайти второй раз в одну и ту же дверь или в одну и ту же реку. Попытаться, по крайней мере», — считает продюсер.

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Однако, по его мнению, полностью бренд «Иван Ургант» шоумену не стоит хоронить, нужно попытаться его реанимировать, сделать определенный ребрендинг.