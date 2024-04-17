Шоумен Иван Ургант встретил свое 46-летие в Санкт-Петербурге

Знаменитый телеведущий и шоумен Иван Ургант встретил свое 46-летие в родном городе на Неве. Он даже поделился с поклонниками атмосферным черно-белым снимком. Кадр был сделан на одной из живописных набережных Санкт-Петербурга.

Под фотографией шоумен оставил лаконичную подпись: «46». Он дополнил публикацию песней «Ленинградское время» группы «Секрет».

Многочисленные друзья и коллеги Ивана Урганта начали поздравлять его с новой датой, оставляя трогательные комментарии под постом. Они пожелали имениннику процветания и новых карьерных успехов. Некоторые признались, что скучают по его телевизионному юмору.

В эфире Ивана Урганта поздравил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Это произошло во время трансляции четвертьфинала Высшей лиги КВН. Глава канала позвонил шоумену прямо во время съемок.

Ранее в Сети появилось видео, где Алла Пугачева одиноко танцует на свое 75-летие.

Источник: TheVoiceMag, WomanHit.