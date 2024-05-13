Харламов опроверг новости о том, что позвать Ковальчук замуж его заставила мама

Гарик Харламов на днях подтвердил, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Катерине Ковальчук. Он раскрыл подробности это события в эфире шоу «Кстати».

Более того, юморист заявил, что этот брак точно будет последним в его жизни. А накануне появилась новость о том, что Гарик Харламов, якобы, позвал избранницу замуж под давлением своей мамы. Эти домыслы возмутили Гарика Харламова до глубины души. Он заявил, что такой ситуации не было.

«Обожаю! Какая лютая чушь! Вот как они это делают? Ссылаясь на якобы мою прямую речь в передаче «Ты не поверишь» на НТВ. Вы же должны понимать, что я никакого интервью по поводу моей семьи никому кроме Азамата и Дороха в «Кстати» не давал. Соответственно, это клевета», – написал Гарик Харламов в микроблоге.

Напомним, что пока Харламов и Ковальчук не назначили дату свадьбу. Однако пара развеяла слухи о том, что у них разногласия в отношениях. Они снова публикуют совместные кадры в соцсетях.

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