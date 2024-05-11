Харламов рассказал, как сделал предложение руки и сердца Ковальчук: «Это было трогательно и смешно»

«Да! Я сделал предложение своей Катюхе! На самом деле, там ничего такого. Я скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался, пока она скажет "да". Потом она помогла мне встать. Не совсем все получилось. Там рабочие клали асфальт. Она вышла, попросила помочь. Они меня за ремень ковшом приподняли. Когда я уже встал, то понял, что никогда уже не буду вставать на колено в этой жизни», — пошутил Гарик.

Он подчеркнул, что это 100% его последний брак. Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов его поздравили. Они также восхитились кольцом с огромным бриллиантом, которое носит Ковальчук.

Потом артист все же рассказал, как сделал предложение на самом деле. Он признался, что подготовился заранее.

«Это было очень трогательно, но при этом смешно, потому что у Кати была смена. Она сейчас снимается в кино. Знаете с кем? С Никитой Кологривым, которого мы сильно ждет здесь в шоу. И вот я приехал за ней. Все уже было задумано. Екатерина ничего об этом не знала. Она была вся заплаканная, потому что весь день они снимали сцены, где Катя плачет. Она рыдала весь день. У нее потекла тушь, как у Харли Квин в "Джокере". Катя хотела разгримироваться, но она решила сделать это дома, так как они сильно поздно закончили сниматься.

Я везу ее, заплаканную. Она еще не знает, что невеста. Мы вели отвлеченные разговоры про АК, про смену. У меня колечко было приготовлено всю дорогу. Я так руку держал специально.

Мы заходим и я говорю: "Катюх, мне надо видео снять". Это первый раз случилось за все время. Она: "В смысле, видео? Зачем?". Я поясняю: "Ну шуточное видео. Сейчас увидишь". Она встала, у нее заплаканные глаза, как будто абьюз, словно я ее заставил. И все, я встал на колено, достал колечко и говорю: "Екатерна Ковальчук, согласитесь ли вы выйти замуж за Игоря Юрьевича Харламова". И она расплакалась по-настоящему. Поверх туши полились настоящие девичьи слезы. Это было очень мило. Есть такое видео», — поделился Гарик.