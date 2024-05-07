Астролог Гербер об отношениях Харламова и Ковальчук: «Нет свадьбы пока никакой»

Гарик Харламов четыре года назад развелся с Кристиной Асмус. Позже актриса призналась, что это она стала инициатором расставания. У юмориста были с ней конфликты, но потом они помирились ради дочки Анастасии. Актер стал встречаться с Катериной Ковальчук. Недавно ходили слухи, что и они расстались. Однако Харламов снова стал проводить время с коллегой.

А 8 мая пара намекнула на свадьбу. Юморист выложил видео, где ехал с возлюбленной в машине. Катерина показала кольцо, похожее на то, что дарят на помолвку.

«Тили-тили тесто», — написал Гарик.

Однако хорарный астролог Анастасия Гербер в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что свадьбы в ближайшее время у них не предвидится.