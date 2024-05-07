Астролог Гербер об отношениях Харламова и Ковальчук: «Нет свадьбы пока никакой»

Гарик Харламов четыре года назад развелся с Кристиной Асмус. Позже актриса призналась, что это она стала инициатором расставания. У юмориста были с ней конфликты, но потом они помирились ради дочки Анастасии. Актер стал встречаться с Катериной Ковальчук. Недавно ходили слухи, что и они расстались. Однако Харламов снова стал проводить время с коллегой.
А 8 мая пара намекнула на свадьбу. Юморист выложил видео, где ехал с возлюбленной в машине. Катерина показала кольцо, похожее на то, что дарят на помолвку.
«Тили-тили тесто», — написал Гарик.
Однако хорарный астролог Анастасия Гербер в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что свадьбы в ближайшее время у них не предвидится.
«Нет свадьбы пока никакой вообще. Есть мысли о свадьбе. Она прям об этом думает много, она об этом мечтает. Он как-то ровно смотрит на эту историю. И аспектов никаких в ближайшее время, говорящих о том, что будет свадьба, пока в этой карте нет.
Может потом стоит снова посмотреть и что-то поменяется. Их взаимодействие по аспекту очень тесное. Они прям Шерочка с Машерочкой. Они много времени друг с другом сейчас проводят. Но свадьбы пока нет», — высказалась Гербер.