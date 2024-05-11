Денис Дорохов поздравил Гарика Харламова с помолвкой: «Ладно кольцо! Ты себе такой бриллиант урвал!»

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус сильно переживал. Он потом не раз шутил о том, как его оставили без половины имущества. Но юморист недавно наладил отношения с экс-женой ради дочки Анастасии. В личной жизни у него тоже все хорошо. Артист встречается с Катериной Ковальчук, с которой играл в сериале «Гусар».

Она на днях засветила помолвочное кольцо. Пара сняла видео, в котором намекнула, что готова узаконить отношения. А в шоу «Кстати» Гарик подтвердил, что сделал предложение возлюбленной.