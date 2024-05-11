Денис Дорохов поздравил Гарика Харламова с помолвкой: «Ладно кольцо! Ты себе такой бриллиант урвал!»

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус сильно переживал. Он потом не раз шутил о том, как его оставили без половины имущества. Но юморист недавно наладил отношения с экс-женой ради дочки Анастасии. В личной жизни у него тоже все хорошо. Артист встречается с Катериной Ковальчук, с которой играл в сериале «Гусар».
Она на днях засветила помолвочное кольцо. Пара сняла видео, в котором намекнула, что готова узаконить отношения. А в шоу «Кстати» Гарик подтвердил, что сделал предложение возлюбленной.
По словам юмориста, он заранее подготовился. Харламов забрал Катерину, которая провела весь день на съемках с Никитой Кологривым. Ей весь день пришлось плакать, поэтому на лице был потекший грим. Когда они доехали домой, артист встал на колено и спросил избранницу, хочет ли она за него выйти замуж. По словам Гарика, она расплакалась. Он уверен, что этот брак для него будет последним.
«Поздравляем вас! Совет вам да любовь. Шутки шутками, но мы тебя на самом деле поздравляем, во-первых, с этим прекрасным событием. Во-вторых, мы наверное уже больше не будем смеяться над твоими сосисками. Ты так нехило зарабатываешь! Там такое кольцо! Я видел это кольцо» — сказал Азамат.
«Ой, мамочки! Я бы за такое кольцо, конечно», — пошутил Денис.
«Ладно кольцо! Ты себе такой бриллиант урвал!» — заявил он также.
Денис Дорохов восхитился кольцо Катерины Ковальчук. Фото: кадр из шоу «Кстати»
Также Харламов сказал, что Дорохов точно не будет ведущим на его свадьбе. При этом он готов позвать Азамата, чтобы друг спел на банкете. Пока дату свадьбы влюбленные не раскрывают. Ковальчук приехала на шоу и наблюдала за рассказом будущего мужа из зала.
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