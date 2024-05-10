Анастасия Волочкова покинула Мальдивы: «Это был невероятный отдых!»

Балерина Анастасия Волочкова в микроблоге анонсировала окончание своего отдыха на Мальдивах. Звезда отправилась в Москву и привлекла внимание своим ярким образом, который выбрала для перелета.
Анастасия Волочкова облачилась в роскошный желтый балахон и брюки, которые подчеркнули ее индивидуальный стиль. Волочкова поделилась своими впечатлениями от отдыха на Мальдивах в социальных сетях, отметив, что это был невероятный отдых с ее подругой Леночкой Галицыной. Она подчеркнула, что их дружба является настоящим примером женской дружбы.
Анастасия Волочкова в желтом наряде. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Это был невероятный Мальдивские отдых с любимой Леночкой Галицыной. Мы счастливы вместе! Если существует женская дружба, то наша с Леной — настоящий пример!» — поделилась Анастасия Волочкова.
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