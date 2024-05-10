Анастасия Волочкова покинула Мальдивы: «Это был невероятный отдых!»

Балерина Анастасия Волочкова в микроблоге анонсировала окончание своего отдыха на Мальдивах. Звезда отправилась в Москву и привлекла внимание своим ярким образом, который выбрала для перелета.

Анастасия Волочкова облачилась в роскошный желтый балахон и брюки, которые подчеркнули ее индивидуальный стиль. Волочкова поделилась своими впечатлениями от отдыха на Мальдивах в социальных сетях, отметив, что это был невероятный отдых с ее подругой Леночкой Галицыной. Она подчеркнула, что их дружба является настоящим примером женской дружбы.