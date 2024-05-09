Максим Галкин* показал фото десятилетнего сына Гарри, отдыхающего на Кипре

Алла Пугачева недавно отпраздновала свое 75-летие. Она не стала устраивать концертов, а просто выпустила новые песни. Артистка с семьей перебралась из Израиля на Кипр. Ее муж Максим Галкин* продолжает активно гастролировать. Но на этот раз он приехал к семье накануне 9 мая.
Юморист выложил редкое фото с сыном Гарри, которому в сентябре исполнится 11 лет. На этот раз они решили отдохнуть у бассейна. Артист сел на лежак, который стоял в воде. Рядом разместился его наследник. Он рассмеялся, когда отец поморщился от прохладной воды.
Максим Галкин* и его сын на Кипре. Фото: соцсети Максима Галкина*
Возможно, что фото сделала Пугачева. Пара владеет недвижимостью на Кипре. У певицы там роскошные апартаменты с видом на побережье.
Пользователи Сети не поверили в искренность кадров юмориста. Многие посчитали, что он просто продемонстрировал, что может красиво жить за границей.
«Даже трудно представить, как кошки скребут у вас на душе, чтобы вы здесь не выставляли, типа, посмотрите как нам хорошо живется». «Вот сразу видно, что все несчастны и скучают по березкам», «Сын на Филиппа Киркорова похож», — стали писать подписчики.
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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Гарри в 2024 году отметит 11-летие. Фото: соцсети Максима Галкина*