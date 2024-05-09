Максим Галкин* показал фото десятилетнего сына Гарри, отдыхающего на Кипре

Алла Пугачева недавно отпраздновала свое 75-летие. Она не стала устраивать концертов, а просто выпустила новые песни. Артистка с семьей перебралась из Израиля на Кипр. Ее муж Максим Галкин* продолжает активно гастролировать. Но на этот раз он приехал к семье накануне 9 мая.

Юморист выложил редкое фото с сыном Гарри, которому в сентябре исполнится 11 лет. На этот раз они решили отдохнуть у бассейна. Артист сел на лежак, который стоял в воде. Рядом разместился его наследник. Он рассмеялся, когда отец поморщился от прохладной воды.