Костенко и Тарасов съехали из дома, построенного для Бузовой: «Больше недели занимались переездом»

Бывший муж Ольги Бузовой, экс-футболист Дмитрий Тарасов, и его нынешняя жена Анастасия Костенко переехали из особняка, который был построен для Ольги Бузовой и при ее активном участии.

Отныне семейство, в котором уже четверо детей, будет жить на новом месте. Где именно, Костенко и Тарасов пока не раскрыли. Более того, Анастасия Костенко уточнила, что это пристанище для их семьи временное.

«Больше недели мы занимались переездом. Оказывается, у нас так много вещей. Я еще в процессе распаковок и с большим энтузиазмом обустраиваю наше временное пристанище. Пока могу сказать только одно: мечты сбываются!» - поделилась Анастасия Костенко.

Судя по всему, Анастасия Костенко очень вдохновлена происходящим. Еще бы. Паре удалось избавиться от огромного особняка, который был выставлен на продажу весной 2023 года за 220 миллионов рублей.

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Анастасия Костенко пообещала, что все подробности, включая рум-тур по новому жилищу, будут позже на семейном ютуб-канале.

«Я до сих пор не верю в то, что происходит, и очень счастлива, несмотря на усталость», - призналась Анастасия Костенко.

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