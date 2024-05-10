«Мне кажется, это сон»: как прошел финал шоу «Голос» 12+

27 апреля в прямом эфире Первого канала прошел заключительный этап шоу «Голос» 12+ - суперфинал, в котором к сценическому барьеру подошли четверо лучших участников двенадцатого сезона шоу. Без интриги по ходу течения вокального проекта, безусловно, не обошлось, и все же как будто с самого начала было понятно, кто больше других претендует на победу.
Как и писал журнал «Телепрограмма», Богдан Шувалов с самого первого выступления на слепых прослушиваниях показал запредельный уровень, дотянуться до которого было бы сложно. И все же, как показал финал, троим вокалистам это удалось. Исход решили буквально пара процентов.
«Мне кажется, это сон»
Конечно, каждый из наставников - Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Zivert и Антон Беляев - сильно хотел выиграть шоу с подопечным, и поэтому вокальные тренеры в суперфинале сделали ставку на тех, кого считают самым сильным в команде. На сцену вышли побороться Анастасия Садковская из Белоруссии, Георгий Русских из Химок, Алексей Сулима из Москвы и Богдан Шувалов из Петербурга. Надо признать, что мужчины в этом списке смотрелись куда более солидно.
Судите сами: Сулима - победитель суперконкурентного шоу «Фактор А», где заседали еще не отмененные Алла Пугачева и Лолита. Русских - настолько яркий и харизматичный молодой парень, что яростно, с двух ног залетел в двери слепых прослушиваний, сразу начав эксплуатировать внешнее сходство с Сергеем Бодровым-младшим. А упомянутый Шувалов - мощный оперный вокалист, прошедший горнило и латвийского «Голоса», и украинского «X-фактор», и «Новой Звезды - 2022», и «Музыкальной интуиции», и «Один в один», и других проектов - сразу выделялся на общем фоне.
Битва получилась знатная. Каждый из участников зашел на золото с козырей (поскольку линии голосования в прямом эфире запускаются с самого первого выступления). Богдан спел оперную Adagio, Георгий - «Группу крови» Виктора Цоя, Анастасия - хит «О нем» Ирины Дубцовой. И после того, как от борьбы за победу зрители отцепили Садковскую, в суперфинале предсказуемо сошлись трое мужчин. Богдан взял шлягер Филиппа Киркорова «Единственная моя», чем нанес точечный удар по профильной аудитории проекта. В этом смысле стратегически Гагарина поступила максимально выверенно.
И все же, несмотря на то что Шувалов считался записным лидером, при финальном подсчете голосов борьба получилась максимально конкурентная. И победителя проекта от ближайших преследователей отделили сущие проценты. Сулима набрал 31,5% голосов, Русских - 33,1%, Шувалов - 35,4%. Кажется, это первый за двенадцать сезонов шоу случай, когда финиш случился настолько плотным. Получая статуэтку победителя, Богдан едва сдерживал слезы. Тут уж сложно оценить, кто именно помог 26-летнему вокалисту из Петербурга больше: зритель, Бог, фарт, талант или вера Гагариной. Но все же есть внутреннее ощущение, что все прошло справедливо - он четырежды пытался пробиться в «Голос», только в этом году попал - и получил по заслугам за труд и упрямую любовь к музыке.
- Я не верю, мне кажется, что это какой-то сон, - сразу после голосования выпалил победитель, практически рыдая. - Я невероятно счастлив, хочу поблагодарить каждого, кто голосовал за меня. Спасибо вам большое! Может быть, есть маленький мальчик или девочка, которые смотрят проект и тоже мечтают о победе, хочу им сказать: верьте в мечту и в себя! Все возможно. Раз у меня получилось, то и у вас получится.
- А спетая в финале песня «Единственная моя» была посвящена?..
- Конечно, самой красивой и талантливой девушке - Полине Гагариной!
Да, об этом стоит сказать отдельно. Связка Гагарина - Шувалов с самого первого выпуска выглядела многообещающе. После того как Богдан покорил всех наставников исполнением хита Билли Айлиш и Халида Lovely и отправился в команду блондинки, Полина не смогла сдержаться.
- Пусть они [наставники] поговорят между собой, а я поговорю с вами, - перехватила инициативу в ответственный момент выбора певица и буквально направилась навстречу к парню. - Насколько вы крутой! Вы даже не представляете! Я даже опять встала. У меня это непроизвольно получается. Хочется сказать: «Кен, я твоя Барби!»
- Мне хочется пойти к тому, кто меня раскроет, - застенчиво произнес Шувалов. - И с кем мы победим.
- Ну выбирай! - распахнув руки навстречу, бесстыдно зазывала разведенная Гагарина. - Я победила в прошлом сезоне.
На слепых прослушиваниях к Богдану повернулись все наставники, но отвоевала себе его Гагарина. Фото: Первый канал
-Мы победим? - уточнил Богдан.
-Мы победим, нет никаких сомнений! - подошла уже в упор к артисту Полина. - Господи, что у него с глазами! Фантастика! Абсолютный космос. Но самое главное - голос. Обещаю: раскрою голос, покажу весь объем вокала, весь диапазон. Богдан, ради всего святого...
Конечно, такого шантажа от вице-чемпионки «Евровидения» простой парень выдержать не смог. И наставница не обманула.
- Не верю, что это произошло, - говорил он в преддверии главной битвы в «Голосе». - В кои-то веки я дошел до финала. Никогда такого не было. У нас почти все уже успели спеть с Полиной, и вот теперь в финале появится такая возможность наконец у меня. Очень рад этому. Это мечта.
«Я этого парня искренне полюбила»
Мечты сбываются. Шувалов спел с Гагариной, выиграл, и, кроме легендарного трофея «Голоса», победитель получил 1 млн руб. от спонсора и контракт с VK Records на запись сингла и релиза. Лучшим наставником проекта была выбрана именно Полина Гагарина. После победы они так мило обнимались на сцене, что некоторые зрители решили, будто пару связывает не только страстная любовь к музыке. Даже мама Полины вышла на сцену, как будто для благословения чего-то большего, чем отношения наставницы и подопечного. Заметила эту «химию» и наблюдательная Яна Чурикова.
- Чего только про вас не пишут в интернете, - сказала ведущая. - Люди думают, что вы и правда пара.
- У нас родительские отношения, - парировала Гагарина. - Я нарядилась Барби для своего Кена. Я этого парня так искренне полюбила… Не как сына, но что-то близкое.
Победа в «Голосе» стала, пожалуй, самой важной сейчас в жизни Богдана. Он начал петь с самого детства, долго выступал в составе хора - до того как голос еще не сломался - и объездил всю страну с гастролями в составе детского ансамбля. Увлекся изготовлением костюмов, отучился на факультете эстрадно-джазового вокала и пробовался во все возможные музыкальные телешоу, чтобы заявить о себе. Громко этого сделать не удавалось. Богдан начал давать концерты в небольших клубах, но разве это то, о чем он мечтал?
До «Голоса» Шувалов выступал с концертами в небольших клубах. Фото: личная страница Богдана Шувалова в социальной сети
Теперь появилась надежда, что полученной на Первом канале порции славы хватит для мощного старта карьеры.
- Богдан - это кот в мешке, - констатирует Полина Гагарина. - Каждый раз я готова, что все будет по-другому на выступлении. Не так, как мы отрепетировали. Мы будем продолжать открывать новые грани его феноменального голоса, но и не забывать про сердце и душу.