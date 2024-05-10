«Мне кажется, это сон»: как прошел финал шоу «Голос» 12+

27 апреля в прямом эфире Первого канала прошел заключительный этап шоу «Голос» 12+ - суперфинал, в котором к сценическому барьеру подошли четверо лучших участников двенадцатого сезона шоу. Без интриги по ходу течения вокального проекта, безусловно, не обошлось, и все же как будто с самого начала было понятно, кто больше других претендует на победу.

Как и писал журнал «Телепрограмма», Богдан Шувалов с самого первого выступления на слепых прослушиваниях показал запредельный уровень, дотянуться до которого было бы сложно. И все же, как показал финал, троим вокалистам это удалось. Исход решили буквально пара процентов.

«Мне кажется, это сон»

Конечно, каждый из наставников - Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Zivert и Антон Беляев - сильно хотел выиграть шоу с подопечным, и поэтому вокальные тренеры в суперфинале сделали ставку на тех, кого считают самым сильным в команде. На сцену вышли побороться Анастасия Садковская из Белоруссии, Георгий Русских из Химок, Алексей Сулима из Москвы и Богдан Шувалов из Петербурга. Надо признать, что мужчины в этом списке смотрелись куда более солидно.

Судите сами: Сулима - победитель суперконкурентного шоу «Фактор А», где заседали еще не отмененные Алла Пугачева и Лолита. Русских - настолько яркий и харизматичный молодой парень, что яростно, с двух ног залетел в двери слепых прослушиваний, сразу начав эксплуатировать внешнее сходство с Сергеем Бодровым-младшим. А упомянутый Шувалов - мощный оперный вокалист, прошедший горнило и латвийского «Голоса», и украинского «X-фактор», и «Новой Звезды - 2022», и «Музыкальной интуиции», и «Один в один», и других проектов - сразу выделялся на общем фоне.

Битва получилась знатная. Каждый из участников зашел на золото с козырей (поскольку линии голосования в прямом эфире запускаются с самого первого выступления). Богдан спел оперную Adagio, Георгий - «Группу крови» Виктора Цоя, Анастасия - хит «О нем» Ирины Дубцовой. И после того, как от борьбы за победу зрители отцепили Садковскую, в суперфинале предсказуемо сошлись трое мужчин. Богдан взял шлягер Филиппа Киркорова «Единственная моя», чем нанес точечный удар по профильной аудитории проекта. В этом смысле стратегически Гагарина поступила максимально выверенно.

И все же, несмотря на то что Шувалов считался записным лидером, при финальном подсчете голосов борьба получилась максимально конкурентная. И победителя проекта от ближайших преследователей отделили сущие проценты. Сулима набрал 31,5% голосов, Русских - 33,1%, Шувалов - 35,4%. Кажется, это первый за двенадцать сезонов шоу случай, когда финиш случился настолько плотным. Получая статуэтку победителя, Богдан едва сдерживал слезы. Тут уж сложно оценить, кто именно помог 26-летнему вокалисту из Петербурга больше: зритель, Бог, фарт, талант или вера Гагариной. Но все же есть внутреннее ощущение, что все прошло справедливо - он четырежды пытался пробиться в «Голос», только в этом году попал - и получил по заслугам за труд и упрямую любовь к музыке.

- Я не верю, мне кажется, что это какой-то сон, - сразу после голосования выпалил победитель, практически рыдая. - Я невероятно счастлив, хочу поблагодарить каждого, кто голосовал за меня. Спасибо вам большое! Может быть, есть маленький мальчик или девочка, которые смотрят проект и тоже мечтают о победе, хочу им сказать: верьте в мечту и в себя! Все возможно. Раз у меня получилось, то и у вас получится.

- А спетая в финале песня «Единственная моя» была посвящена?..

- Конечно, самой красивой и талантливой девушке - Полине Гагариной!

Да, об этом стоит сказать отдельно. Связка Гагарина - Шувалов с самого первого выпуска выглядела многообещающе. После того как Богдан покорил всех наставников исполнением хита Билли Айлиш и Халида Lovely и отправился в команду блондинки, Полина не смогла сдержаться.

- Пусть они [наставники] поговорят между собой, а я поговорю с вами, - перехватила инициативу в ответственный момент выбора певица и буквально направилась навстречу к парню. - Насколько вы крутой! Вы даже не представляете! Я даже опять встала. У меня это непроизвольно получается. Хочется сказать: «Кен, я твоя Барби!»

- Мне хочется пойти к тому, кто меня раскроет, - застенчиво произнес Шувалов. - И с кем мы победим.

- Ну выбирай! - распахнув руки навстречу, бесстыдно зазывала разведенная Гагарина. - Я победила в прошлом сезоне.