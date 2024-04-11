Психолог Завгороднева объяснила желание Тарасова и Костенко родить пятого ребенка: «Чувствуют себя комфортно»

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, заявил, что пятерых детей ему недостаточно, так как большая семья — это настоящее счастье. Футболист рассказал, что хотел бы родить со своей нынешней супругой Анастасией Костенко еще одну дочку.

Тарасов и Костенко поженились в 2018 году и сейчас воспитывают четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Не так давно, в середине февраля 2024 года, на свет появился их второй сын. Также у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака.

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Психолог Анна Завгороднева прокомментировала Teleprogramma.pro желание футболиста завести много детей. По ее словам, чтобы в семье было благополучие и хотелось много детей, никаких специфических действий и делать не нужно.

«Сколько будет детей в семье, зависит исключительно от желаний и возможностей родителей. Возможностей, в большей степени моральных, чем материальных. Потому что далеко не все родители готовы и имеют силы вкладываться в воспитание нескольких детей. Конечно, в семье Тарасова есть и финансовое благополучие, и, видимо, им помогают няни. Может быть, активно принимают участие бабушки в воспитании, какие-то еще педагоги, помимо нянь, есть. Поэтому он и супруга чувствуют себя довольно комфортно в окружении большого числа детей», — заявила эксперт.

Завгороднева считает, что стремление Дмитрия Тарасова завести как можно больше детей не связано с желанием как-то психологически компенсировать отсутствие общения в семье, где он сам родился.