Брухунова засняла сына Вагана в пижаме возле старинного буфета в питерской квартире

Татьяна Брухунова проводит майские каникулы в Санкт-Петербурге. При этом жена юмориста не стала раскрывать, поехал с ними Евгений Петросян. В поездку Татьяна взяла с собой сынишку Вагана, которого она часто показывает в личном микроблоге, и дочку Матильду. Брухунова прогуливается с детьми по Северной столице — везти коляску со спящей сестренкой Матильдой маме помогает ее сынишка Ваган.
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В своем микроблоге Татьяна Брухунова поделилась свежей порцией питерских фотографий, запечатлев сына Вагана в пижаме за просмотром мультиков. Малыш уперся спиной в диван, за ним видно старинный буфет. В руках у Вагана предположительно пульт от телевизора.
Сынишка Татьяны Брухуновой Ваган. Фото: соцсети героя публикации
По квартире малыш ходит в сандалиях и пижамном костюмчике. Поклонники умилились тому, каким симпатичным растет Ваган. Многие подметили, что он как две капли воды похож на Евгения Петросяна — темноволосый, бровки-домиком, серьезный и вдумчивый малыш.
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