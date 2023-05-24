Ирина Шейк в розовом мини козырнула фигурой на пляжной вечеринке в Каннах: распахнула жакет, сверкнув своими прелестями

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Она продолжает строить карьеру модели. Российская красавица регулярно предстает на публике в смелых нарядах. В свои 37 лет она следит за фигурой. Недавно топ-модель оказалась на Каннском кинофестивале. Она уже щеголяла в смелом платье и красовалась в нижнем белье.
23 мая состоялась пляжная вечеринка в Каннах Magnum для VIP-персон, которая служит центром притяжения многих голливудских звезд. Шейк снова оказалась в центре внимания. Она облачилась в кожаный костюм Versace розового цвета с мини-юбкой и модным укороченным жакетом. Модель распахнула наряд, блеснув грудью в черном лифе. Она также продемонстрировала длинные ножки.
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Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Бывшая «ангел» Victoria's Secret позировала перед фотографами. Ее образ дополняли лодочки и сумка в тон. Она была одной из самых ярких персон на мероприятии. Поклонники сравнили ее с куклой Барби. Многие осыпали ее комплиментами.
«Наша самая красивая», «Какой наряд крутой», «Просто богиня», «Ножки бесподобные», — стали писать в Сети.
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press