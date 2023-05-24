Ирина Шейк в розовом мини козырнула фигурой на пляжной вечеринке в Каннах: распахнула жакет, сверкнув своими прелестями

23 мая состоялась пляжная вечеринка в Каннах Magnum для VIP-персон, которая служит центром притяжения многих голливудских звезд. Шейк снова оказалась в центре внимания. Она облачилась в кожаный костюм Versace розового цвета с мини-юбкой и модным укороченным жакетом. Модель распахнула наряд, блеснув грудью в черном лифе. Она также продемонстрировала длинные ножки.

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