Ирина Шейк в ошеломительном платье без нижнего белья произвела фурор на Каннском кинофестивале: прелести во всей красе

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модной индустрии. Она давно переехала в США. Модель можно увидеть на улицах Нью-Йорка. Она продолжает участвовать в модных показах. В 37 лет российская красавица обладает точеной фигурой. Недавно она провела время в Майами, где красовалась в бикини.
Недавно начался Каннский кинофестиваль. Туда приехали звезды с разных концов света. Шейк приехала на премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. На красной дорожке она предстала в пышном платье Armani Privé Fall 2022 Couture в цвете океана.
Наряд с объемной юбкой и ошеломительным декольте позволил ей оголить свои прелести на набережной Круазет. Ирина отказалась от нижнего белья, засветив грудь под прозрачной тканью.
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Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Образ дополнял макияж со стрелками и трендовая укладка с эффектом мокрых волос. Компанию россиянке составил Рикардо Тиши, бывший креативный директор Burberry. К слову, на премьере также отметился Леонардо Ди Каприо. Не так давно его заподозрили в романе с Шейк, когда их заметили вместе на вечеринке. Но пока звезда молчит о личной жизни.
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press