Ирина Шейк в ошеломительном платье без нижнего белья произвела фурор на Каннском кинофестивале: прелести во всей красе

Недавно начался Каннский кинофестиваль. Туда приехали звезды с разных концов света. Шейк приехала на премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. На красной дорожке она предстала в пышном платье Armani Privé Fall 2022 Couture в цвете океана.

Наряд с объемной юбкой и ошеломительным декольте позволил ей оголить свои прелести на набережной Круазет. Ирина отказалась от нижнего белья, засветив грудь под прозрачной тканью.

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