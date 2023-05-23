Ирина Шейк в прозрачном платье ошеломила народ в Каннах: засветила трусики на вечеринке

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модной индустрии. Она продолжает участвовать в модных показах и сотрудничать с именитыми кутюрье. В этом году российская красавица не пропускает значимых событий. На днях она приехала на Каннских кинофестиваль. Звезда в смелых нарядах привлекает к себе внимание.
22 мая Ирина пришла на вечеринку, организованную British Vogue и Chopard. Она решила всех удивить. Модель предстала на публике в прозрачном платье в пол. Она козырнула фигурой, засветив черное белье Gucci. Шейк также надела капроновые чулки и оперные перчатки. Лук завершил яркий макияж с алой помадой. На звезду оборачивались все гости.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится Ирина. Ее осыпали комплиментами. На вечеринке модель все же на плечи накинула объемный черный жакет. Бывшая ведущая шоу «Топ-модель по-русски» постоянно улыбалась. В Сети стали поговаривать, что Шейк переняла стиль Меган Фокс, которая раньше регулярно оголялась на публике.