Ирина Шейк в прозрачном платье ошеломила народ в Каннах: засветила трусики на вечеринке

22 мая Ирина пришла на вечеринку, организованную British Vogue и Chopard. Она решила всех удивить. Модель предстала на публике в прозрачном платье в пол. Она козырнула фигурой, засветив черное белье Gucci. Шейк также надела капроновые чулки и оперные перчатки. Лук завершил яркий макияж с алой помадой. На звезду оборачивались все гости.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».