«Позвольте этой истории умереть»: Меган Фокс передумала обвинять жениха в измене

Намекнув на то, что жених ей изменил, голливудская актриса Меган Фокс удалила свою страницу из популярной на Западе социальной сети. Но потом восстановила, поспешив заверить поклонников, что никто посторонний в ее отношения с певцом Machine Gun Kelly не вмешивался.
«В эти отношения не было никакого вмешательства третьих лиц, — написала она. — Вы должны позволить этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое».
Так что там с изменой, Меган? Зачем ты нас путаешь?! Помолвку-то, кстати, так и не разорвала.
Западные журналисты нашли источник, близкий к звезде, который пояснил некоторые финты ее недавнего поведения.
«Сейчас она сообщила, что измены не было, но сначала она думала, что измена была, а теперь немного отступила, — говорит инсайдер издания People. — Она определенно намекала на измену своим первым постом. Она сожалеет, что сделала все это настолько публичным, но в тот момент она была очень расстроена».
«Их отношения сумасшедшие и напряженные, но не будет шоком, если они полностью сойдутся к концу недели».
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Напомним, в январе 2022 года звездная пара решила пожениться, но свадьбу так и не сыграла. Теперь их брак висит на волоске. Ранее фанаты подумали, что Machine Gun Kelly изменил сексапильной невесте с гитаристкой из собственной группы.