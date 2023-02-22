«Позвольте этой истории умереть»: Меган Фокс передумала обвинять жениха в измене

Намекнув на то, что жених ей изменил, голливудская актриса Меган Фокс удалила свою страницу из популярной на Западе социальной сети. Но потом восстановила, поспешив заверить поклонников, что никто посторонний в ее отношения с певцом Machine Gun Kelly не вмешивался.

«В эти отношения не было никакого вмешательства третьих лиц, — написала она. — Вы должны позволить этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое».

Так что там с изменой, Меган? Зачем ты нас путаешь?! Помолвку-то, кстати, так и не разорвала.

Западные журналисты нашли источник, близкий к звезде, который пояснил некоторые финты ее недавнего поведения.