«Позвольте этой истории умереть»: Меган Фокс передумала обвинять жениха в измене

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: Global Look Press

Актриса хочет замять скандал с неверностью Machine Gun Kelly.

Намекнув на то, что жених ей изменил, голливудская актриса Меган Фокс удалила свою страницу из популярной на Западе социальной сети. Но потом восстановила, поспешив заверить поклонников, что никто посторонний в ее отношения с певцом Machine Gun Kelly не вмешивался.

«В эти отношения не было никакого вмешательства третьих лиц, — написала она. — Вы должны позволить этой истории умереть и оставить всех этих невинных людей в покое».

Так что там с изменой, Меган? Зачем ты нас путаешь?! Помолвку-то, кстати, так и не разорвала.

Западные журналисты нашли источник, близкий к звезде, который пояснил некоторые финты ее недавнего поведения.

«Сейчас она сообщила, что измены не было, но сначала она думала, что измена была, а теперь немного отступила, — говорит инсайдер издания People. — Она определенно намекала на измену своим первым постом. Она сожалеет, что сделала все это настолько публичным, но в тот момент она была очень расстроена».

«Их отношения сумасшедшие и напряженные, но не будет шоком, если они полностью сойдутся к концу недели».

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Напомним, в январе 2022 года звездная пара решила пожениться, но свадьбу так и не сыграла. Теперь их брак висит на волоске. Ранее фанаты подумали, что Machine Gun Kelly изменил сексапильной невесте с гитаристкой из собственной группы.

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