Все-таки измена: источник назвал причину размолвки между Меган Фокс и Machine Gun Kelly

В западной прессе появились подробности скандала между актрисой Меган Фокс и ее женихом, певцом Machine Gun Kelly.
Напомним, в феврале сексапильная кинозвезда удалила из социальной сети все фотографии с возлюбленным, а потом их заметили посещающими консультанта во вопросам брака. Поклонники пары тут же заподозрили, что 32-летний Колсон (настоящее имя музыканта) изменил своей 36-летней невесте и теперь их вампирской сказочке конец.
И вот источник, близкий к звездам, рассказал журналистам, что Фокс действительно увидела в телефоне жениха сообщения, которые натолкнули ее на мысли о мужской измене.
«Они расстались, но Меган еще видит их вместе. Она хочет посмотреть, что они могут спасти, — цитирует своего инсайдера издание Page Six. - А MGK действительно хочет помириться».
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Напомним, год назад, в январе 2022-го звездная пара объявила о помолвке. Певец и актриса долго тянули со свадьбой и вот уже «разводятся», даже не поженившись. Похоже, кто-то не получит даже носочки на 23 Февраля.