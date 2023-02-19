Все-таки измена: источник назвал причину размолвки между Меган Фокс и Machine Gun Kelly

В западной прессе появились подробности скандала между актрисой Меган Фокс и ее женихом, певцом Machine Gun Kelly.

Напомним, в феврале сексапильная кинозвезда удалила из социальной сети все фотографии с возлюбленным, а потом их заметили посещающими консультанта во вопросам брака. Поклонники пары тут же заподозрили, что 32-летний Колсон (настоящее имя музыканта) изменил своей 36-летней невесте и теперь их вампирской сказочке конец.

И вот источник, близкий к звездам, рассказал журналистам, что Фокс действительно увидела в телефоне жениха сообщения, которые натолкнули ее на мысли о мужской измене.