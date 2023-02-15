Сняла кольцо, но помолвку не отменила: Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти брак

Актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly серьезно поругались. На минувших выходных 36-летняя голливудская звезда удалила из социальной сети все фотографии со своим 32-летим женихом, потом отписалась от него и вовсе снесла свой аккаунт.

Фанаты в шоке — неужто эта влюбленная пара рассталась? А как же свадьба, которая планировалась уже год?!

«Они официально не отменили помолвку, но Меган сняла кольцо, — рассказал инсайдер издания People. — У них уже были проблемы в прошлом, но на этот раз все кажется довольно серьезным».

Тем не менее, 14 февраля — в День всех влюбленных, особо отмечаемый в Америке, — звездную пару заметили вместе на прогулке. А за день до этого жених и невеста посетили консультанта по вопросам брака.