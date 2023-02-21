«Крещена пламенем славы»: Меган Фокс поддержала гитаристку своего жениха, которую называют разлучницей

На фоне размолвки между голливудской актрисой Меган Фокс и рокером Machine Gun Kelly пошли слухи о том, что 32-летний музыкант изменил сексапильной невесте со своей гитаристкой Софи Ллойд.
Чтобы на девушку не свалились тонны хейта (а процесс уже начался), сама Меган поспешила выйти в социальную сеть, чтобы продемонстрировать свое позитивное отношение к Софии. Мол, она не является той самой кошкой, что пробежала между помолвленными звездами.
Фокс восстановила свою страницу в заблокированной в России соцсети и оставила большой комментарий под одним их постов Ллойд:
«Как моя шутка, чтобы снять с этой девушки обидное обвинение, каким-то образом превратилась в подтверждение этому слуху — я никогда не пойму. Почему люди такие… Такие тупые».
«Софи, ты безумно талантлива. Добро пожаловать в Голливуд. Это твоя первая необоснованная пиар-катастрофа. Теперь ты крещена пламенем славы. К сожалению, отсюда будет только хуже. Просто игнорируй, насколько это возможно. Средний палец вверх».
Комментарий Меган Фокс. Фото: соцсети
«Интернет такой дикий! Посылаю много любви», - ответила гитаристка, подтверждая, что они с актрисой не враждуют.
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Напомним, в начале 2022 года Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились, а в начале 2023-го поссорились из-за измены музыканта, но расторгать помолвку пока не спешат.