«Крещена пламенем славы»: Меган Фокс поддержала гитаристку своего жениха, которую называют разлучницей

На фоне размолвки между голливудской актрисой Меган Фокс и рокером Machine Gun Kelly пошли слухи о том, что 32-летний музыкант изменил сексапильной невесте со своей гитаристкой Софи Ллойд.

Чтобы на девушку не свалились тонны хейта (а процесс уже начался), сама Меган поспешила выйти в социальную сеть, чтобы продемонстрировать свое позитивное отношение к Софии. Мол, она не является той самой кошкой, что пробежала между помолвленными звездами.

Фокс восстановила свою страницу в заблокированной в России соцсети и оставила большой комментарий под одним их постов Ллойд: