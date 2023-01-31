«Дива - в неугодных»: Анна Нетребко после скандала показала свой гнев, замахнувшись букетом цветов

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Оперная дива отреагировала на то, что многим артистам запретили выступать с ней на одной сцене.

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Каждый год она дает гастроли, объезжая многие страны. Недавно артистка заявила, что большую часть жизни прожила не на родной Кубани, а в Европе, поэтому там ее любят, в отличии от других россиян. Вскоре разгорелся скандал. Украинским артистам запретили выступать с ней на одной сцене. 

Политик Роман Худяков предложил лишить артистку российских наград. Прокомментировал скандал и обозреватель Михаил Шахназаров, который был возмущен поведением оперной звезды.

На этот раз Анна запечатлелась в роскошных апартаменах. Певица предстала в мерцающей юбке и пудровых ботильонах Jimmy Choo. Наряд дополняла блузка в нежно-розовом цвете. Артистка расположилась в кресле, замахнувшись букетом цветов. Она сделала подпись к фото, выразив свой гнев. 

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«Дива – в неугодных», – написала звезда.

Поклонники отметили, что даже в гневе артистка прекрасно выглядит. Многие признались, что продолжат восхищаться ее творчеством, где бы она ни жила.

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

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