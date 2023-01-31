«Дива - в неугодных»: Анна Нетребко после скандала показала свой гнев, замахнувшись букетом цветов

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Каждый год она дает гастроли, объезжая многие страны. Недавно артистка заявила, что большую часть жизни прожила не на родной Кубани, а в Европе, поэтому там ее любят, в отличии от других россиян. Вскоре разгорелся скандал. Украинским артистам запретили выступать с ней на одной сцене.

Политик Роман Худяков предложил лишить артистку российских наград. Прокомментировал скандал и обозреватель Михаил Шахназаров, который был возмущен поведением оперной звезды.