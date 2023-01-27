«Быдлячество»: плюнувшая на свои кубанские корни Нетребко получила характеристику - а хочет считаться дамой высшего света

Анна Нетребко оторвалась от реальности, живя в Европе, куда она переехала в середине 2000 годов. Поскольку плюнула на свою малую родину и отреклась от кубанских корней, на днях заявив землякам, что, мол, ее, в отличие от русских, многие в Европе любят.

«Большую, лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани… Так что ваш стрем пусть с вами и останется», - скандально отрезала певица.

Сия позиция Нетребко вызвала шквал осуждения у общественности. Например, политик Роман Худяков предложил лишить артистку российских наград. Прокомментировал скандал и обозреватель Михаил Шахназаров.

«Оперная дива. Кажется, что статус оперной дивы и быдлячество несовместимы. Ан нет. Может быть, жизнь была действительно нелегкой, но даже если так, ты должна с поклоном к своей родной земле обратиться и сказать? «Я благодарю эту землю, которая меня уродила», - поражается журналист.

Он припомнил уроженке Краснодара и ее оскорбление россиян, которых та назвала долбоящерами – так она обозвала русских подписчиков, гуляя по Вероне летом 2022 года. Судя по поведению звезды, никак она не тянет на светскую даму из высшего общества, коей себя мнит в соцсетях.

Обозреватель обратил внимание на статус артистки в соцсети – «Всегда помни, кто ты и откуда». И посмеялся над перевертышем в жизни Нетребко. «Она, видимо, решила, что она из Вены. Или из Зальцбурга. Или из Италии. Ну она внушила себе!» - убежден Шахназаров, отметив, что певице никогда не стать своей в Старом Свете.