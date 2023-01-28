Открестившаяся от кубанских корней Нетребко угодила в новый скандал: украинские коллеги отказались с ней петь

В Германии в эти дни проходит международный музыкальный фестиваль, и артисты из Незалежной заявили, что отказываются выступать с Нетребко. Им, как выяснилось, запретили это делать.

«Нашим запрещено с ней выступать», - пояснил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Но Нетребко не сняли с мероприятия, поэтому украинцы закатили скандал и отказались сами приезжать на фестиваль. Выступать должны были артисты харьковского театра им.Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины.

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По материалам сайта KP.RU