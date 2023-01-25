Клава Кока раскинула ноги в кабриолете, засветив пушистость: «межножье» во всей красе

На этот раз Клава провела время в Дубае. Она успела поплескаться в бассейне. А потом певица отметилась на открытии роскошного отеля в мини-платье. Последний день в ОАЭ она провела в кабриолете. Артистка добралась до Абу-Даби. Она покрасовалась в джинсовых шортиках. Кока раскинула ноги, показав бахрому между ног.

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