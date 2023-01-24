Клава Кока оголила свой «орех», катаясь на серф-доске: невидимые трусики обескуражили парней

На этот раз Клава решила покататься на доске для серфинга. Она предстала в жилетке и мини-бикини. Певица оголила свои ягодицы. Примечательно, что крохотные трусики казались невидимыми. Она сверкнула напряженными бедрами. На яхте были парни, которые обомлели от такого пикантного вида фигуры звезды.

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