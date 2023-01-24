Клава Кока оголила свой «орех», катаясь на серф-доске: невидимые трусики обескуражили парней

Клава Кока является одной из самых известных исполнительниц в стране. Она выпустила множество хитов. Теперь блондинка все чаще появляется на телевизионных шоу. На этот раз артистка предстала в Дубае. Она веселилась на концерте Бейонсе, танцевала с Нюшей и загорала на пляже. А вот 24 января звезда решила покататься на яхте.
На этот раз Клава решила покататься на доске для серфинга. Она предстала в жилетке и мини-бикини. Певица оголила свои ягодицы. Примечательно, что крохотные трусики казались невидимыми. Она сверкнула напряженными бедрами. На яхте были парни, которые обомлели от такого пикантного вида фигуры звезды.
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Поклонники осыпали блондинку комплиментами. Многие отметили, что ей идет такой вид спорта. «Ну что за богиня», «Оттопырила свой орех», «Вид сзади еще слаще», «Просто бесподобная», «Фигурка всем на зависть», «Очень точено подцепишь жениха», «Лучшее показала сразу», — стали писать пользователи Сети.