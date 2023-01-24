«Как вам мои кокосы?»: Клава Кока распахнула рубашку, сверкнув шаровидными прелестями за столом (фото)

Клава Кока уже успела стать кумиром молодежи. Она выпускает хиты и снимает клипы. Певица зачастую облачается в дерзкие наряды. Она решила найти себе жениха, так как мечтает о семье. Поэтому артистка даже на отдыхе выглядит женственно. На днях она щегольнула в дерзком платье с корсетом.
На этот раз Кока решила выложить кадры, которые были сделаны в Мексике. Не так давно она отдохнула на популярном курорте. Певица предстала на фото в рубашке, которую распахнула. Она блеснула грудью в алом лифе от купальника. При этом Клава похвасталась кокосами. Она покрасовалась за столом в сомбреро.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Пабло Эскобар уже не тот… Как вам мои кокосы?» – написала звезда.
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что кадр получились впечатляющие. «Хочется пить с них», «Самая горячая штучка в Мексике», «Твои кокосы надеюсь упругие?», «Хороша», «Вот же шалунья», «За столом кокосы свои показывает», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды