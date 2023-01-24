«Как вам мои кокосы?»: Клава Кока распахнула рубашку, сверкнув шаровидными прелестями за столом (фото)

На этот раз Кока решила выложить кадры, которые были сделаны в Мексике. Не так давно она отдохнула на популярном курорте. Певица предстала на фото в рубашке, которую распахнула. Она блеснула грудью в алом лифе от купальника. При этом Клава похвасталась кокосами. Она покрасовалась за столом в сомбреро.

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