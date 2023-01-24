Клава Кока в мини-шортах повернулась «сдобой» к камере: на пляже обалдели от таких «булочек»

Теперь Клава дразнит поклонников кадрами с курорта. Она то загорает на пляже, то катается на серф-доске. А вот вечером певица решила прокатиться на кабриолете. Она оголила свои ножки. Блондинка покрасовалась в джинсовых мини-шортах с бахромой. Она вальяжно раскинула ноги. Ветер развевал ее волосы.

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