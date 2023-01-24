Клава Кока в мини-шортах повернулась «сдобой» к камере: на пляже обалдели от таких «булочек»

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые треки и участвовать в съемках телевизионных шоу. Певица зачастую предстает в дерзких нарядах. Она недавно улетела в Мексику, где смогла покуражиться в мини-бикини. А потом артистка продолжила отдыхать в Дубае.
Теперь Клава дразнит поклонников кадрами с курорта. Она то загорает на пляже, то катается на серф-доске. А вот вечером певица решила прокатиться на кабриолете. Она оголила свои ножки. Блондинка покрасовалась в джинсовых мини-шортах с бахромой. Она вальяжно раскинула ноги. Ветер развевал ее волосы.
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Оказалось, что Клава приехала в Абу-Даби. Она встретила закат на побережье. Певица повернулась к камере тылом. Она блеснула своими округлыми формами. Звезда заверила, что счастлива.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока.
«Ой, как красиво», «Фигурка сочная», «Какие булочки», «Нереальные виды», «Что за шорты-парашюты», «Повернулась к народу своими прелестями», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды