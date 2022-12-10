Все молодеет и молодеет: 73-летняя Пугачева в кожаных шортиках и сапожках-гольфах козырнула точеной фигурой перед мужем

Недавно юморист устроит паузу в концертах до января. Он стал проводить время с двойняшками. А также Галкин* порой выходит в свет с женой. 10 декабря он заснял Пугачеву, которая решила принарядить вместе с дочкой. Певица щегольнула в кожаных шортах и блузке с открытыми плечами. Ее лук дополнили сапоги-гольфы. Она подчеркнула свои стройные ножки.

Лиза оделась не менее стильно выбрав клетчатую юбку и гольфы с ботинками на шнуровке. Она поддержала стиль мамы.

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